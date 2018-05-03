Россияне скупают путевки

Несмотря на колебания курса рубля туристический рынок России продолжает расти, сообщают «Ведомости»

По словам представителя туристического оператора Tez Tour Ларисы Ахановой, в мае 2018 года компания продала на 20% больше путевок. При этом она отметила, что большинство россиян (80%) предпочли уехать на море, главным образом в Турцию . Пляжный отдых большинства граждан продлится с 28 апреля по 5 или 6 мая.

В сервисах онлайн-бронирования туров Onlinetours и Level.Travel также сообщили о росте спроса, однако лишь на 5%. Об улучшившихся продажах рассказали и в туристическом агентстве TUI, не уточнив при этом степень роста.

В середине апреля туроператоры сообщали, что из-за падения курса рубля путевки в Турцию подорожали на 20%, объясняя это «закладыванием» в рост цены своих «рисков на колебания». Тем не менее специалисты выражали уверенность, что ситуация «устаканится» к лету или осени.