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Россияне скупают путевки
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Россияне скупают путевки 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Несмотря на колебания курса рубля туристический рынок России продолжает расти, сообщают «Ведомости».
По словам представителя туристического оператора Tez Tour Ларисы Ахановой, в мае 2018 года компания продала на 20% больше путевок. При этом она отметила, что большинство россиян (80%) предпочли уехать на море, главным образом в Турцию. Пляжный отдых большинства граждан продлится с 28 апреля по 5 или 6 мая.
В сервисах онлайн-бронирования туров Onlinetours и Level.Travel также сообщили о росте спроса, однако лишь на 5%. Об улучшившихся продажах рассказали и в туристическом агентстве TUI, не уточнив при этом степень роста.
В середине апреля туроператоры сообщали, что из-за падения курса рубля путевки в Турцию подорожали на 20%, объясняя это «закладыванием» в рост цены своих «рисков на колебания». Тем не менее специалисты выражали уверенность, что ситуация «устаканится» к лету или осени.
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