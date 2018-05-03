В Москву придет похолодание

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Синоптики прогнозируют похолодание в Москве в выходные 

RT на русском 31 минуту назад
Синоптики прогнозируют дожди и небольшое похолодание в Москве в выходные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.
«Что касается 5 и 6 мая, то характер погоды изменится, будет облачно, с дождями, местами возможны грозы, и ожидается постепенное понижение температуры воздуха», — сказала Позднякова.
По её словам, конец рабочей недели будет тёплым и без осадков.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве 3 мая ожидается до +25 °С.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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