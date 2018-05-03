Пока вы спали: 103 года строгого режима

«Приморских партизан» посадили

Так называемые «приморские партизаны» приговорены к реальным срокам заключения, сообщает РИА Новости . Двоих из них Приморский краевой суд приговорил к 25 годам тюрьмы, одного к 23,5 года, одного к 21,5 года, а еще одного к восьми годам. Кроме того, «партизаны» будут обязаны компенсировать семьям погибших моральный вред на сумму почти три миллиона рублей.

Трамп может запретить китайские смартфоны

Президент США Дональд Трамп может своим указом запретить продажу в стране мобильных устройств, которые были произведены в Китае . По информации Wall Street Journal, администрация главы государства уже готовит соответствующее распоряжение «в интересах национальной безопасности» Соединенных Штатов.

Су-27 «ужасает» НАТО

Российский истребитель Су-27 «ужасает» НАТО, сообщает National Interest. По словам автора публикации, самолет «гибок» при перехватах и нанесении наземных ударов, универсален, быстр, может быть оснащен сразу восемью ракетами, а в руках опытного летчика «ошеломительно маневрен».

Россияне счастливы

83% россиян назвали себя счастливыми, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ . Согласно им, счастливее других себя считают россияне с высокими доходами (96%) и молодежь (87%). Главными причинами для счастья граждане страны назвали семью (30%), хорошее самочувствие (16%) и хорошую работу (14%). Социологи отметили, что сейчас россияне счастливы как никогда.

Журналисты из России пропустят финал Лиги чемпионов