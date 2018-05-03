В Москве ожидается до 24 градусов тепла

Переменная облачность и до 24 градусов тепла ожидается в российской столице в четверг, дождей не будет, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Сегодня на столичный регион начнёт оказывать влияние антициклон с севера. В Москве и по области переменная облачность и без осадков. В столице плюс 22-24 градуса, по области плюс 20-25 градусов тепла", — рассказал собеседник агентства.

По информации синоптиков, в четверг в Москве будет дуть северный ветер, его скорость составит 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет расти, барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.