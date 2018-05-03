Лифты станут безопасными

Президент Владимир Путин 23 апреля подписал закон, в соответствии с которым организации лифтового хозяйства обязаны уведомлять Ростехнадзор о начале своей деятельности. Следующим шагом будет введение в КоАП новой статьи о наказании за нарушение правил эксплуатации лифтов. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в мае.

Ездить в лифте небезопасно

России около тысячи организаций лифтового хозяйства и 440 тысяч лифтов, из которых 130 тысяч выработали свой ресурс. По словам вице-президента Национального лифтового хозяйства Алексея Захарова, сегодня нормы по обслуживанию лифтов не слишком строги, и результат этого — большое количество аварий и жертв. В 2013 году лифты были исключены из категории опасных производственных объектов, в итоге статистика несчастных случаев резко возросла. В среднем из-за аварий в лифтах гибнет в среднем 50 человек в год.

23 апреля 2018 года в Саратове лифт подъезда сорвался и пролетел вместе с пассажиром в свободном падении шесть этажей. Житель дома, который находился в лифте, не пострадал. Мужчина сообщил, что ранее жильцы неоднократно обращались в Следственный комитет прокуратуру и Госжилинспекцию с жалобами на неисправный лифт. В итоге он был отремонтирован и запущен в эксплуатацию, но на следующий же день снова сломался и сорвался в шахту.

В прошлом году механика насмерть раздавило лифтом в одном из домов Московской области . Он ремонтировал двери устройства, но забыл отключить сам подъёмник. Двери внезапно захлопнулись и лифт пришел в движение. При строительстве жилого комплекса «Сердце столицы» при падении лифта из-за обрыва троса погибли пять строителей. В 2015 году коляску с младенцем зажало дверями лифта, когда родители пытались войти в него. Мать ребёнка была в лифте, а отец на площадке. Лифт начал движение вниз и раздавил коляску. Спасти ребёнка не удалось.

В 2016 году произошло 70 аварий, в результате погибли 24 человека и 25 получили тяжёлые травмы. В том числе в жилом комплексе «Алые паруса» погибла дочь телеведущего Евгения Кочергина , и этот случай высветил проблему аварий в лифтовом хозяйстве.

За нарушения правил эксплуатации лифтов введут штраф

В январе 2018 года Правительство внесло в Госдуму законопроект, дополняющий Кодекс об административных правонарушениях новой статьёй, предусматривающей ответственность для организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных объектов за нарушение Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, движущихся пешеходных дорожек и эскалаторов. Исключение составляют эскалаторы в метрополитенах.

Пусть проверяют хоть каждый день, чтобы лифты не ломались, и чтобы люди не застревали и не падали в шахты.

Сами правила были утверждены в июне 2017 года. Они устанавливают меры по безопасному использованию и содержанию лифтов и эскалаторов, порядок их учёта, требования к проведению работ по их монтажу, демонтажу, обслуживанию и ремонту. Установлено, что в каждой управляющей компании должен быть специалист, разбирающийся в лифтовом оборудовании. А механики, которые будут заниматься непосредственным ремонтом лифтов, смогут приступить к своей работе, только если они получили профильное образование и сдали квалификационный экзамен.

Законопроект, разработанный правительством, вводит за нарушение правил административные штрафы. Должностные лица заплатят от двух до пяти тысяч рублей, а юридические лица — от 20 до 40 тысяч рублей. Если нарушение создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения аварии, то предлагается ввести штраф для граждан от трёх до пяти тысяч рублей, а для должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей с дисквалификацией на срок от одного года до полутора лет. Юридическим лицам придётся заплатить штраф от 300 до 350 тысяч рублей. Им также грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что под гражданами понимаются физлица, в том числе выполняющие работы по монтажу, демонтажу, обслуживанию, включая аварийно-техническое обслуживание лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов, а также их ремонту, техническому освидетельствованию и обследованию лифтов.

Предлагается также ввести аналогичную ответственность для должных и юридических лиц за невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение предписания Ростехнадзора в области эксплуатации лифтового хозяйства. Сейчас ответственность за нарушения правил эксплуатации лифтов для граждан, должностных лиц и юрлиц отсутствует.

Депутаты поддерживают законопроект, так как сейчас ответственность за нарушения правил эксплуатации лифтов очень расплывчатая. «Вертикальный транспорт — это такой же объект повышенной опасности, как и автомобили, — сказала » Парламентской газете » глава Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская . — Происходит множество несчастных случаев, в том числе и с гибелью людей. Конечно, нужно прописывать в законодательстве ответственность». По её словам, на этот случай не годятся нечёткие и расплывчатые положения, которые существуют сейчас.

Первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов поддерживает введение административных наказаний, но считает, что параллельно нужно принять программу реконструкции лифтового хозяйства в России и поддержки отечественных заводов. «Лифтовое хозяйство в России в упадке, наши заводы не выдерживают конкуренцию с иностранными, а иностранцы завышают цены, — отметил депутат „Парламентской газете“. — Надо понять, что лифтовое хозяйство пришло в упадок не само по себе, это серьёзный просчёт самого Правительства»

Ростехнадзор сможет контролировать организации лифтового хозяйства

Если лифты находятся в жилом доме, за них отвечает управляющая организация. Она заключает договор с подрядчиками, которые должны осуществлять техническое обслуживание, а также договор с аварийной службой, которая приедет в случае поломки лифта. Сейчас действует такая схема, при которой компания, выигравшая в ходе конкурса, устанавливает лифт, и только если он сломается, или произойдёт несчастный случай, то компанию проверят. Организации проверяют по факту каких-то аварийных ситуаций, жалоб граждан. В отрасли действует саморегулирование, в частности, работает Национальный лифтовый союз. Но всё же, если дело касается безопасности, одного саморегулирования мало.

Законопроект позволит осуществлять мониторинг и контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов.

23 апреля Президент Владимир Путин подписал закон, вступающий в силу с 1 сентября 2018 года и обязывающий организации лифтового хозяйства направлять уведомление о начале своей деятельности в Ростехнадзор. До этого от предприятий, занимающихся указанной деятельностью, подобного уведомления не требовалось.

По словам замминистра руководителя Федеральной службы по экологическому и технологическому и атомному надзору Александра Рыбаса, закон подготовлен в развитие уже принятых решений, направленных на повышение безопасности лифтов. Документ коснётся тех организаций, которые осуществляют монтаж, демонтаж, эксплуатацию лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов.

Чиновник констатировал, что сейчас учёт таких организаций не ведётся, так что контролировать их деятельность невозможно. Если же они будут уведомлять надзорные органы, то государство сможет осуществлять надзор за их работой. «Законопроект позволит осуществлять мониторинг и контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов», — сказал первый зампред Комитета Госдумы по экономполитике и промышленности Владимир Гутенёв . Депутат отметил, что в 2017 году снизилось количество смертей от аварий из-за неисправностей лифтов. Но при этом 27 процентов лифтов в России опасны в эксплуатации, так как они старше 25 лет. По словам Гутенёва, закон решает вопрос контроля над лифтовыми организациями без существенной нагрузки на должностных лиц надзорных органов.

Председатель Общественной организации по защите прав потребителей Олег Павлов уверен, что после вступления закона в силу мошенников в отрасли станет меньше. «Как показывает практика, любые ограничения и дополнительные требования легко выполняются компаниями, которые хорошо себя чувствуют на рынке и исполняют все уже имеющиеся требования безопасности», — сообщил он.

Как показывает практика, любые ограничения и дополнительные требования легко выполняются компаниями, которые хорошо себя чувствуют на рынке и исполняют все уже имеющиеся требования безопасности.