Тепло до 25 градусов тепла ждет москвичей 4 мая

Теплая погода без существенных осадков с температурой до плюс 25 градусов ожидается в Москве 4 мая, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос" в пятницу.

"Большую часть дня будет антициклон, поэтому мы ожидаем переменную облачность без существенных осадков. Температура составит 23-25 градусов тепла", — сказал собеседник агентства.

Ветер будет юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

"Ночью к столице подойдёт атмосферный фронт, поэтому к вечеру количество облаков на небосводе увеличится и вечером могут пройти небольшие дожди", — добавил синоптик.