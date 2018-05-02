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О чем просить преподобного Сергия Радонежского
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О чем просить преподобного Сергия Радонежского 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
3 мая родился преподобный Сергий Радонежский. Он известен как основатель множества монастырей и как человек, создававший духовную культуру русского народа и объединявший людей даже в самые темные времена, за что его часто называют игуменом земли Русской.
Считается, что Радонежский имел прямое отношение к ряду важных событий, послуживших переломными в истории Руси. Так, как гласит «Сказание о Мамаевом побоище», именно Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского перед сражением на Куликовом поле, а во время самой битвы безостановочно молился о победе и об упокоении павших воинов.
Русская православная церковь почитает Сергия Радонежского в лике преподобных С XV века.
■ Храм преподобного Сергия Радонежского на севере Москвы. Этот храм появился в 1873 году, когда ныне район Бибирево был селом. Тогда там случилась эпидемия холеры и монахи носили по улицам икону святого, произнося молитвы. Считается, что 13 июля образ вылетел из рук монахов и понесся по воздуху, после чего эпидемия закончилась, а в честь этого события был построен храм, где и можно увидеть ту самую икону.
Адрес: улица Костромская, 7 (станция метро «Бибирево»).
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