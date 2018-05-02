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Нижневартовск преображается с приходом весны и Дня Победы
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Нижневартовск преображается с приходом весны и Дня Победы 

АиФ Югра 11 часов назад
Фото: АиФ Югра
С конца апреля вартовчане во время общегородских субботников привели в порядок территорию вокруг монумента, в городском парке, на площади Нефтяников, на улице Ленина и на площади перед Дворцом искусств.
Именно здесь пройдут основные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Дорожные службы приступили к обновлению заборов, установленных вдоль транспортных магистралей, ведется установка праздничных баннеров.
Особое внимание уделили городские власти подготовке мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», установленного в городском парке. С самого начала мая, к мемориалу приходят воспитанники образовательных организаций города, что бы отдать дань памяти погибшим и возложить цветы.
Сергей Левкин, директор МКУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска»: «Сейчас на монументе завершается текущий ремонт: восстанавливают плитку, красят конструкции, наносят разметку. Совместно с ДК „Октябрь“ перед монументом будет организовано художественное оформление площади. Эскизы сотрудники культурного учреждения уже разработали».
Также речь зашла и о главном городском парке — парке Победы. Его ждёт глобальная реконструкция. Василий Тихонов, глава Нижневартовска отметил: «Это единственный парк, расположенный в черте нашего города. И он имеет жалкий вид. Его инфраструктура отстала от современных веяний и технологий, поэтому предстоит провести полное обновление».
Совсем недавно Нижневартовск отметил свой 46 день рождения. Задумывался город, как рабочий поселок. Стоит отметить, что за годы город превратился в один из благоустроенных муниципалитетов России.
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