Саратовцы все чаще встречаются с ежиками

В Саратове проснулись от зимней спячки и стали вести себя активно ежи и сурки.

Этих животных жители областного центра и региона все чаще встречают на своем пути.

Фотографиями забавных ежиков, которые выползают из своих нор ближе к вечеру, пользователи делятся в социальных сетях.

Причем, натуралисты-любители обмениваются информацией о том, как правильно подкармливать «колючих мышей», можно ли им давать молокой и кошачий корм и прочее.

На одном из фото оказался ежик с малинового цвета колючками, чем очень позабавил пользователей.

Кстати, семейная жизнь у ежей не очень счастливая. Самец бросает самку в день рождения своих потомков или еще раньше. Брать домой ежей не следует: эти животные являются переносчиками опасных клещей.

Саратовец Виктор Козлов запечатлел довольно редкий кадр, на котором сурок выглянул из своего укрытия, намереваясь пронзительно засвистеть.

Фото: соцсети, Виктор Козлов