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Саратовцы все чаще встречаются с ежиками
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Саратовцы все чаще встречаются с ежиками 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
В Саратове проснулись от зимней спячки и стали вести себя активно ежи и сурки.
Этих животных жители областного центра и региона все чаще встречают на своем пути.
Фотографиями забавных ежиков, которые выползают из своих нор ближе к вечеру, пользователи делятся в социальных сетях.
Причем, натуралисты-любители обмениваются информацией о том, как правильно подкармливать «колючих мышей», можно ли им давать молокой и кошачий корм и прочее.
На одном из фото оказался ежик с малинового цвета колючками, чем очень позабавил пользователей.
Кстати, семейная жизнь у ежей не очень счастливая. Самец бросает самку в день рождения своих потомков или еще раньше. Брать домой ежей не следует: эти животные являются переносчиками опасных клещей.
Саратовец Виктор Козлов запечатлел довольно редкий кадр, на котором сурок выглянул из своего укрытия, намереваясь пронзительно засвистеть.
Фото: соцсети, Виктор Козлов
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