Названы самые «пьющие» профессии

Меньше всего спиртного употребляют социальные работники и чернорабочие с достаточно низким уровнем дохода.

Сотрудники Национальной статистической службы Британии провели опрос и выяснили, что по результатам 2017-го года чаще всего пьют алкоголь хорошо зарабатывающие специалисты такие, как архитекторы, юристы, высококвалифицированные преподаватели и врачи.

В категорию пьющих представителей высокого и среднего социально-экономического статуса попали почти 70% опрошенных. Согласно данным службы, меньше всего спиртного употребляют социальные работники и чернорабочие с достаточно низким уровнем дохода.

Так, среди людей, которые в год получают меньше €11 тысяч, большинство позволяло себе алкогольные напитки примерно два раза в месяц. А вот среди зарабатывающих свыше €45 тысяч в год употребляющих алкоголь хотя бы раз в неделю оказалось около 80%.

Удивительно, что самое большое число трезвенников наблюдалось среди людей в возрасте 25-64 лет. А среди любителей спиртных напитков оказались, в основном, люди, которые старше 65 лет.