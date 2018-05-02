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Названы самые «пьющие» профессии
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Названы самые «пьющие» профессии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Pixabay.com
Меньше всего спиртного употребляют социальные работники и чернорабочие с достаточно низким уровнем дохода.
Сотрудники Национальной статистической службы Британии провели опрос и выяснили, что по результатам 2017-го года чаще всего пьют алкоголь хорошо зарабатывающие специалисты такие, как архитекторы, юристы, высококвалифицированные преподаватели и врачи.
В категорию пьющих представителей высокого и среднего социально-экономического статуса попали почти 70% опрошенных. Согласно данным службы, меньше всего спиртного употребляют социальные работники и чернорабочие с достаточно низким уровнем дохода.
Так, среди людей, которые в год получают меньше €11 тысяч, большинство позволяло себе алкогольные напитки примерно два раза в месяц. А вот среди зарабатывающих свыше €45 тысяч в год употребляющих алкоголь хотя бы раз в неделю оказалось около 80%.
Удивительно, что самое большое число трезвенников наблюдалось среди людей в возрасте 25-64 лет. А среди любителей спиртных напитков оказались, в основном, люди, которые старше 65 лет.
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