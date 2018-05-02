Бессмертный полк: как найти своего родственника-героя войны

В День Победы 9 мая в Москве в седьмой раз пройдет международная акция «Бессмертный полк» — гражданская инициатива по увековечиванию подвига солдат Великой Отечественной войны, сохранению памяти о доблести и героизме народа, а также по патриотическому воспитанию нынешнего и будущих поколений. Ее главная задача — вернуть чувство сопричастности человека и его семьи истории Родины. По подсчетам организаторов, в этом году в ней могут принять участие до миллиона человек.

Название «Бессмертный полк» акция получила в 2012 году в Томске , когда группа местных журналистов организовала 9 мая парад, состоящий из людей, несущих транспаранты с фотографиями своих родственников-ветеранов Великой Отечественной войны.

Символ акции

В 2014 году официальным символом народного «Бессмертного полка» стал логотип — журавль, взлетающий в небо на фоне пятиконечной звезды. Придумал логотип Алексей Шелепов художник из Барнаула

— Графическая легенда логотипа «Бессмертный полк» такова: мы хотели создать знак, отдаленный от политических и пропагандистских символов и штампов, но, тем не менее, с исторической преемственностью, — рассказал он.

По его мнению, важно было сделать эмблему, понятную представителям всех возрастов и социальных групп. В качестве сюжета взят образ из песни «Журавли». Она посвящена солдатам, павшим во время войны.

— Так сложилась композиция из взлетающих птиц на фоне звезды солдатской могилы, — пояснил Шелепов.

Особый случай, если герой захоронен за пределами России . Чтобы найти его, нужно обратиться в Русский Дом государств членов ЕС самостоятельно, найдя через поисковик адрес Русского Дома государства, которое Вам необходимо или обратиться в посольство РФ в данном государстве в консульский отдел.

Хочу быть волонтером

Как известно, этот год в России — Год добровольца. Движению «Бессмертный полк Москва» тоже нужны помощники. Помимо ежегодной акции, участники движения проводят и другие памятные и патриотические мероприятия. Ваша помощь будет неоценима! Заполнить анкету волонтера можно на сайте движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вспомнить всех

Нашего полку прибыло