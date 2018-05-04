Трансляцию парада Победы можно будет посмотреть с десятка московских камер в интернете

Онлайн-трансляция парада Победы 9 мая и шествия «Бессмертный полк» будет вестись с десятков городских камер, расположенных по всему маршруту прохода военной техники и акции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«Посмотреть парад Победы и шествие «Бессмертного полка» можно будет на смартфоне или любом устройстве с выходом в интернет. Онлайн-трансляция будет вестись с десятков городских камер видеонаблюдения на mos.ru и портале «Окно в город». Парад начнется 9 мая в 10:00, — в 15:00», — говорится в сообщении.

Пользователи смогут увидеть трансляцию со всех камер, размещенных на маршруте парада и шествия, выбрать для просмотра любые улицы из числа тех, по которым следуют колонны. Боевая техника проедет от проспекта Маршала Жукова по улице Мневники, Карамышевской набережной и Звенигородскому шоссе. Камеры также покажут происходящее на улицах Красная Пресня, Садовой-Каретной, Тверской, Моховой и на Красной площади.

«Проследить за шествием «Бессмертного полка» можно будет с камер, расположенных на Ленинградском проспекте, на Лесной, 1-й Тверской-Ямской, Тверской, Моховой улицах и на Красной площади», — добавляется в сообщении.

Парад военной техники 9 мая приурочен к 73-летию победы в Великой Отечественной войне. В этот день по улицам проедут 120 единиц техники: танки, межконтинентальные баллистические ракеты, комплекс противовоздушной обороны «Панцирь-С1», боевые роботы «Уран». По Красной площади пройдут маршем 13 тысяч военных.

Кроме того, москвичи вечером в День Победы смогут посмотреть праздничный салют. Его организуют на 33 площадках. Всего запланировано более 300 крупных мероприятий — концертов, акций памяти, выставок, спортивных программ.