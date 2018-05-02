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В четверг в Рязани возможна гроза
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В четверг в Рязани возможна гроза 

АиФ Рязань 39 минут назад
Фото: АиФ Рязань
В четверг, 3 мая, в Рязанской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами при грозе порывы до 17 метров в секунду.
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