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Под Курчатовом высадили 5 000 саженцев красного дуба
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Под Курчатовом высадили 5 000 саженцев красного дуба 

Курские известия 48 минут назад
Фото: Курские известия
Так в регионе отметили Всероссийский день посадки леса. Новая дубовая роща появилась в урочище Рахоль, недалеко от Дични.
Но основная работа для местных лесников только начинается. По словам Дмитрия Репринцева, заместителя председателя комитета лесного хозяйства Курской области, в течение пяти лет здесь будут ухаживать за посаженными лесными культурами. Впрочем, предварительно на этом участке провели большую санитарную работу, вырубили поврежденные сосны.
В настоящее время посадки леса активно ведутся на территории всего региона. Так, в Хомутовском и Советском лесничествах с поставленной задачей уже справились. Одновременно с этим идет озеленение населенных пунктов. К этим мероприятиям массово привлекаются волонтеры.
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