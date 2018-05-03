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Туристам на Капри запретят гулять по острову
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Туристам на Капри запретят гулять по острову 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Власти Капри планируют ввести ограничения на перемещение туристов по итальянскому острову для снижения нагрузки на популярные точки на время праздников, передает телеканал "360".
Об этом сообщила The Sun со ссылкой на мэра острова Джанни Де Мартино.
Глава муниципалитета отметил что, новые меры будут схожи с ограничениями для гостей Венеции.
"Мы собираемся попробовать эксперимент наподобие того, который проводят сейчас в Венеции, потому что мы тоже не можем остановить туристический поток на остров, однако можем его регулировать", — рассказал Джанни Де Мартино.
Сообщается, что на острове установят турникеты вокруг популярных достопримечательностей и создадут выделенные маршруты для перемещения туристов.
Впервые венецианские власти ввели ограничения с 28 апреля по 1 мая для установления порядка во время праздников. В городе появились турникеты для контроля туристских потоков, а также были созданы специальные маршруты для желающих посетить площадь Сан-Марко и мост Риальто. В марте 2016-о только на Пасху в город приехало 300 тысяч человек, ежегодно он принимает 18 миллионов туристов. Капри, в десятки раз меньше "тонущего города", каждый год посещает до двух миллионов туристов.
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