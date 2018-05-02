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Россияне спасли от вандалов советский памятник в Вене
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Россияне спасли от вандалов советский памятник в Вене 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские туристы предотвратили 1 мая попытку осквернения Памятника советскому Солдату-освободителю в центре Вены, прогнав злоумышленников от монумента. Об этом сообщили в среду корреспонденту ТАСС в посольстве России в Австрии.
"Российские туристы предотвратили осквернение памятника в центре Вены вечером 1 мая. Они обратились с этой информацией в посольство. Посольство России передало данные сведения в полицию Вены и указало на необходимость установки видеокамеры около памятника", — рассказали ТАСС в дипломатической миссии.
По словам туристов, вечером 1 мая они отдыхали на площади Шварценбергплац около монумента советскому солдату. После того, как территорию памятника покинула полицейская машина, которая несла дежурство до 22:20, к памятнику подошли двое неизвестных молодых людей с бутылками с черной жидкостью. Россияне прогнали злоумышленников.
Монумент советским солдатам на площади Шварценбергплац в центре австрийской столицы регулярно подвергается осквернению вандалами. 16 января 2017 года неизвестные заливали фасад памятника темно-красной краской, 10 января 2018 года неизвестные облили его черной краской, очередной акт вандализма был совершен 6 марта. Посольство России каждый раз направляет ноту протеста в МИД Австрии с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц, а также недопущению подобных инцидентов впредь.
Самым известным в Австрии памятником советским воинам— освободителям является монумент на венской площади Шварценбергплац. Он сооружен в память о 17 тыс. советских солдат, погибших в ходе Венской наступательной операции 1945 года. Идея создания монумента принадлежала советскому командованию. Его авторы — архитектор Савва Яковлев и скульптор Микаэл Интезарьян.
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