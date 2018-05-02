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Конюхов рассказал о новых исследованиях
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Федор Конюхов рассказал о новых исследованиях 

360tv.ru 2 часа назад
Великий советский и российский путешественник Федор Конюхов поделился планами на будущее. Он также рассказал о том, как выбрал для себя увлечение, которое стало для него жизнью.
Когда мне было восемь лет, я уже знал, что буду путешественником. Меня не интересовала никакая профессия, как жить, я только хотел совершать подвиги. Я пошел в Мореходное училище, закончил его штурманом. Чтобы добраться до Северного полюса, нужно знать Арктику. Я пошел учиться в Ленинградское арктическое училище на механика, чтобы вырабатывать свет на полярных станциях— Федор Конюхов.
Российский путешественник готовится к погружению в Мариинскую впадину, которое запланировано на 2021 год. Об этом сообщил сайт «Мир 24». В настоящее время он также учится на пилота малой авиации.
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