Более 30 населенных пунктов подтоплены паводком в России

"На сегодняшний день в ряде регионов остаются подтопленными 34 населенных пункта, около 1,1 тыс. приусадебных участков и 48 низководных мостов. Подтопленных объектов экономики и жилых домов нет", — сказал собеседник агентства.

В результате подтопления мостов и участков автодорог в Кировской, Костромской, Курганской, Рязанской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областях оказались отрезанными 33 населенных пункта. В некоторых из них организовали 16 лодочных переправ.

"Во взаимодействии с органами местного самоуправления организована работа оперативных штабов и оперативных групп МЧС России. Жизнедеятельность населения не нарушена", — сообщили в МЧС.

Спасатели проводят подворовые обходы, откачивают воду, отсыпают грунтом низменные места, проверяют газовое хозяйство и объекты энергетики. "В населенных пунктах дежурят медицинские работники, налажено бесперебойное обеспечение продуктами", — рассказали в министерстве. В борьбе с паводком задействованы более 800 человек и 350 единиц техники.

В МЧС сообщили, что весеннее половодье развивается в соответствии с прогнозом.