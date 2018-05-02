Более 30 населенных пунктов подтоплены паводком

Весенним паводком на территории России подтоплены более 30 населенных пунктов, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"На сегодняшний день в ряде регионов остаются подтопленными 34 населенных пункта, около 1,1 тыс. приусадебных участков и 48 низководных мостов. Подтопленных объектов экономики и жилых домов нет", — сказал собеседник агентства.
В результате подтопления мостов и участков автодорог в Кировской, Костромской, Курганской, Рязанской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областях оказались отрезанными 33 населенных пункта. В некоторых из них организовали 16 лодочных переправ.
"Во взаимодействии с органами местного самоуправления организована работа оперативных штабов и оперативных групп МЧС России. Жизнедеятельность населения не нарушена", — сообщили в МЧС.
Спасатели проводят подворовые обходы, откачивают воду, отсыпают грунтом низменные места, проверяют газовое хозяйство и объекты энергетики. "В населенных пунктах дежурят медицинские работники, налажено бесперебойное обеспечение продуктами", — рассказали в министерстве. В борьбе с паводком задействованы более 800 человек и 350 единиц техники.
В МЧС сообщили, что весеннее половодье развивается в соответствии с прогнозом.