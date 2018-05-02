В Тюмени изображение Сталина на остановке возмутило жителей

Изображение лидера Советского государства Иосифа Сталина с рассказом о вкладе Генералиссимуса в победу СССР во Второй мировой войне появилось на центральной остановке общественного транспорта в Тюмени накануне празднования Дня Победы. Россияне отнеслись к этому неоднозначно.

В социальных сетях под фотографией обновленной остановки развернулась дискуссия о роли Сталина в Великой Отечественной войне и уместности размещения его портрета на остановочных комплексах.

Пользователи вспомнили «сталинобусы», которые появились несколько лет назад в некоторых городах России , в том числе в Каменск-Уральском. Эта акция также вызвала неоднозначную реакцию горожан.

Несмотря на то, что в комментариях большинство пользователей выразили недовольство инициативой с изображением Сталина в общественном месте, опрос в соцсети «ВКонтакте» показал позитивное отношение к нововведению накануне Дня Победы.

Как сообщается на сайте администрации Тюмени, остановка с изображением Сталина — одна из частей масштабного проекта «Полководцы Победы». Всего в городе на остановках появились несколько стендов. Они состоят из цветного портрета и информации «о заслугах героя и его роли в сражениях».