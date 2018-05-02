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Вандалы изуродовали Боярского
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Вандалы изуродовали Боярского 

Рамблер 1 час назад
Вандалы испортили граффити с изображением известного болельщика петербургского «Зенита» Михаила Боярского.
1/11  Вандалы испортили граффити с изображением известного болельщика петербургского «Зенита» Михаила Боярского сообщает "Газета".
Фото:
2/11  Лицо артиста оказалось замазано красной и синей краской — традиционными цветами московского ЦСКА.
Фото:
3/11  Инцидент произошел в день матча сине-бело-голубых с армейцами.
Фото:
4/11  Известный музыкант и актер Михаил Боярский, который является страстным болельщиком петербургского «Зенита», испытал крайне неприятные эмоции в день матча своего любимого клуба с московским ЦСКА.
Фото:
5/11  И дело не только в том, что сине-бело-голубые не сумели одолеть армейцев на своем поле (0:0) и лишились даже математических шансов на победу в чемпионате России, но еще и в том, что в этот день было безнадежно испорчено граффити с изображением певца.
Фото:
6/11  Однако после игры с ЦСКА большая часть лица артиста оказалась скрыта за огромными пятнами из красной и синей краски — традиционных цветов московского клуба.
Фото:
7/11  Досталось и шарфу: на словах «Зенит» и «Питер» расползлись кровавые подтеки — вандалы решили использовать на этом месте только красный цвет.
Фото:
8/11  Несложно предположить, что такая идея могла прийти в голову болельщикам ЦСКА, которые в большом количестве прибыли в Северную столицу, чтобы поддержать красно-синих. Испорченное граффити красовалось на одной из трансформаторных будок Крестовского острова, где располагается и стадион «Санкт-Петербург» — домашняя арена сине-бело-голубых.
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Сам Боярский заявил, что подобные проявления неприязни со стороны чужих болельщиков его нисколько не задевают.
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