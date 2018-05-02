Вандалы изуродовали Боярского 

5/11 И дело не только в том, что сине-бело-голубые не сумели одолеть армейцев на своем поле (0:0) и лишились даже математических шансов на победу в чемпионате России, но еще и в том, что в этот день было безнадежно испорчено граффити с изображением певца.
8/11 Несложно предположить, что такая идея могла прийти в голову болельщикам ЦСКА, которые в большом количестве прибыли в Северную столицу, чтобы поддержать красно-синих. Испорченное граффити красовалось на одной из трансформаторных будок Крестовского острова, где располагается и стадион «Санкт-Петербург» — домашняя арена сине-бело-голубых.