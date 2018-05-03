В России вступил в силу закон о волонтерстве

С 1 мая вступил в силу закон о добровольчестве (волонтерстве), призванный обеспечить более четкое взаимодействие между волонтерами, организаторами добровольческого движения, теми, кто нуждается в помощи, и органами власти.

Как сообщил член Общественной палаты России, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев , работа над законом шла на протяжении шести лет. Финальная версия, которая вступила в силу 1 мая, стала консолидирующим проектом, который устраивает все стороны, заметил он.

«Волонтерство — это тонкая материя, которая, с одной стороны, не должна регулироваться государством, поскольку это касается доброй воли человека. С другой стороны, мы видим необходимость регулирования деятельности людей в особых ситуациях, когда речь идет о работе в больницах, реставрационных работах, тушении пожаров, спасении людей, где личная жизнь одного человека пересекается с личной жизнью другого», — приводит его слова пресс-служба ОП в сообщении на сайте Общественной палаты.

Метелев сообщил, что закон отвечает на ряд важных вопросов, в первую очередь, о статусе добровольца, его правах и обязанностях. Документ устанавливает такие понятия, как «волонтер» и «организатор волонтерской деятельности», таким образом, определяя субъекты, для которых можно будет вводить меры поддержки и создавать условия труда. «Мы проводили исследование и выяснили, что половина россиян выбирает слово „волонтер“, другая половина — „доброволец“, и разделять эти сообщества нелогично, поэтому в законе эти понятия унифицируются» — рассказал член ОП.

По мнению Артема Метелева, ключевым аспектом нового закона является расширение полномочий органов власти всех уровней. «Раньше человек мог прийти, например, в региональное министерство культуры, запросить поддержку интересного проекта, а ему отвечали, что организация не занимается обозначенной темой. Сейчас же любой орган власти может вводить свои программы поддержки, выделять деньги, создавать условия для миллионов гражданских активистов в нашей стране, потому что закон дает им такие полномочия», — пояснил он.

Согласно закону, у органов власти появилась возможность поддерживать организаторов волонтерской деятельности, в том числе в виде компенсации затрат и страхования. Аналогичную поддержку организаторы могут оказывать добровольцам. Ранее такие действия могли предприниматься лишь на основании гражданско-правового договора.

Для добровольцев создается «Единая информационная система». Она представляет из себя интернет-ресурс (добровольцыроссии.рф), где может зарегистрироваться любой человек, желающий участвовать в социальных проектах и мероприятиях. «Человек буквально за два клика может стать волонтером, не проходя никаких дополнительных инстанций и не собирая справок», — заметил Артем Метелев.

Общественник также рассказал о создании «единого окна», предназначенного для оказания помощи гражданам, которые столкнулись с проблемами в рамках своей гражданской активности.