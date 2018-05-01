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Протоиерей РПЦ запутался в своих орденах
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Протоиерей РПЦ запутался в своих орденах 

Lenta.ru 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал об орденах и медалях, которыми увешана его грудь на ставшей популярной в сети фотографии. По словам священнослужителя, он не помнит точно, сколько у него наград.
«Я не считал. И потом у меня с цифрами трудности, я их забываю. Вот телефон никак не могу свой запомнить. Если положить [награды] передо мной, я вспомню, что и как. Кому охота, пусть [считают]», — сказал Смирнов.
Он пояснил, что надел все свои награды по просьбе патриарха Кирилла. Протоиерей уточнил, что среди них есть, например, ордена Украинской православной церкви, а также почетные и ведомственные медали — в частности, медаль «200 лет МВД России», «За боевое содружество», две медали от Федеральной службы исполнения наказаний.
Снимок, о котором идет речь, стал распространяться в сети 1 мая. Обратившие на него внимание пользователи отмечали, что Смирнов, несмотря на обилие своих наград, никогда не служил в армии или в каких-либо силовых структурах. По подсчетам «Ленты.ру», на груди священнослужителя, помимо большого креста, имеется 46 различных орденов и медалей.
Кадр, судя по информации на сайте газеты «Православная Москва», был сделан в декабре 2014-го во время Епархиального собрания — органа управления епархией, который созывается не реже раза в год.
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