В Москве объявили желтый уровень опасности

Гидрометцентр объявил на среду, 2 мая, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за предполагаемых ветра и грозы.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в Москве и Московской области будет облачно, возможен небольшой дождь. Ветер ожидается юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха составит от 26 до 28 градусов, отмечается в сообщении.
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