Медведев поздравил россиян с 1 Мая

Медведев поздравил россиян с Праздником весны и труда

"С Праздником весны и труда!" — написал премьер на своей странице в Twitter.

С 1 мая! С Праздником весны и труда! pic.twitter.com/wP2ZJGbQtA— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) May 1, 2018

Первомай по призыву Международной конфедерации профсоюзов отмечается более чем в 140 странах мира. Как сообщил ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России, в РФ в демонстрациях, посвященных празднику, принимают участие порядка 3 млн человек.