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Медведев поздравил россиян с 1 Мая
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Медведев поздравил россиян с Праздником весны и труда 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил россиян с 1 Мая.
"С Праздником весны и труда!" — написал премьер на своей странице в Twitter.
Первомай по призыву Международной конфедерации профсоюзов отмечается более чем в 140 странах мира. Как сообщил ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России, в РФ в демонстрациях, посвященных празднику, принимают участие порядка 3 млн человек.
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Комментарии3  Ещё 7 источников 
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