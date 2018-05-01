Скандальный блогер задумался о конце карьеры

Поглумившийся над телом самоубийцы блогер задумался о конце карьеры

Американский видеоблогер Логан Пол перестанет регулярно обновлять свой канал на YouTube. Об этом Пол сообщил в видеоролике, опубликованном 29 апреля.

По словам блогера, он отказывается от ежедневных обновлений, поскольку хочет развивать свое творчество разными путями.

«Если кто-то и собирается закончить мою карьеру, то пусть это буду я», — сказал Пол (цитата по The Verge).

Вместе с тем, он уточнил, что не собирается полностью отказываться от видеоблога.

В начале 2018 года администрация YouTube заморозила монетизацию канала Пола. Это произошло после публикации видео, где блогер смеется над телом самоубийцы в японском лесу Аокигахара.