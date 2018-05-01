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Названа неожиданная польза домашних животных
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Названа неожиданная польза домашних животных 

РИА Новости 1 мая 2018
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Жизнь в городской среде без домашнего животного может сказаться на психическом здоровье человека, выяснили исследователи из Ульмского университета и Колорадского университета в Боулдере. Результаты наблюдений опубликованы на сайте журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.
Для эксперимента были отобраны сорок немцев в возрасте 20-40 лет. Половина из участников исследования выросла на ферме в окружении животных, в то время как другая половина все время проживала в городе и редко контактировала с ними.
Испытуемым предложили решить несложную математическую задачу на время. Для изучения реакции их иммунитета у мужчин брали пробы крови и слюны за пять минут до теста, а также через 15, 60, 90 и 120 минут после.
В результате у второй группы в крови фиксировался повышенный уровень моноядерных клеток периферической крови, которые являются основным компонентом реакции иммунитета на стрессовые ситуации. Даже через два часа после задачи у городских жителей было повышенное содержание интерлейкина-6 и пониженная активность интерлейкина-10, что говорит о противовоспалительном процессе в стрессовой ситуации.
У людей, выросших на ферме, реакция организма на стресс была спокойнее, а это, в свою очередь, может снизить риск развития у них психических заболеваний в будущем.
По мнению исследователей, микроорганизмы, которые передаются от домашних животных их хозяевам, делают человека более приспособленным к стрессу, поскольку под воздействием бактерий иммунной системе удается достичь баланса в противовоспалительных процессах и предотвратить риск развития аллергии, аутоиммунных заболеваний, а также психических расстройств.
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