В России первого мая пройдет почти 500 митингов

России 1 мая отметят Праздник Весны и Труда. По данным Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), в этот день по всей стране пройдет порядка 500 митингов и почти 400 шествий. Участники акций, а это почти три миллиона россиян, выйдут под лозунгами о достойном труде и справедливой соцполитике, а также призовут не повышать пенсионный возраст и гарантировать трудоустройство выпускникам.

"По всей России пройдет 378 шествий и 499 митингов. По данным профсоюзных организаций, в них примут участие 2 миллиона 767 тысяч человек, то есть почти три миллиона", — рассказал РИА Новости глава ФНПР Михаил Шмаков.

Как ранее сообщил глава Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев , участники акций призовут не повышать пенсионный возраст в России, гарантировать трудоустройство выпускникам и воплотить призывы президента РФ из послания Федеральному собранию. Главный лозунг демонстрации "Единство, солидарность, труд — гарантии успешного развития!"

Акции в Москве

По данным Московской федерации профсоюзов, в столице на шествие выйдут 120 тысяч человек, колонны будут сформированы по отраслевому принципу, а все желающие смогут присоединиться у метро "Новокузнецкая", где участники соберутся в 8.30 утра, чтобы в 10 начать шествие. Колонны во главе с профсоюзами пойдут по Большой Ордынке через Москворецкий мост с выходом на Васильевский спуск. Завершится шествие на Красной площади.

По словам Антонцева, в акции примут участие мэр Москвы Сергей Собянин , руководители объединений работодателей, депутаты городской думы и генеральный секретарь Международной федерации профсоюзов Шаран Барроу. Он также сообщил, что на трибунах на Красной площади колонны будут встречать более 6,5 тысяч передовиков производства, ветеранов войны и труда.

По сообщениям столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, мэрия Москвы согласовала семь крупных демонстраций с последующим проведением митингов на 1 мая, в них могут принять участие до 130 тысяч человек, мероприятия пройдут по всей Москве.

Также в Москве и Зеленограде демонстрации, посвященные Международному дню солидарности трудящихся, проведет КПРФ Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) проведет традиционный митинг в честь 1 мая. Объединение "Левые" и партия "Другая Россия" устроят акции для привлечения внимания граждан к необходимости соблюдения законодательства и защиты их прав. Партия "Справедливая Россия" проведет митинг, посвященный Празднику весны и труда, для привлечения внимания общественности к программам и целям партии.

Акции по всей России

Госдуме Ранее первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев призвал все политические партии не устраивать в этот день политический "самопиар", а влиться в ряды профсоюзных колонн. Он также сообщил, что партия не организует никаких отдельных шествий, но в колоннах профсоюзных акций во всех регионах будут представители ЕР.

Краснодаре, Как ранее рассказал РИА Новости секретарь Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Александр Шершуков , в общей сложности в 735 городах и районных центрах пройдут шествия и митинги. Наиболее крупные акции запланированы в Москве, Якутске Сургуте . Основной лозунг шествий и митингов: "За достойный труд, за справедливую социальную политику".

Шершуков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" также уточнил, что в акции примут участие активисты профсоюзной партии "Союз труда". По его словам, они выступят с акцентом на требования по национализации компаний реального сектора, попавших под санкции.