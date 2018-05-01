Всегда холодно, ничего нельзя

России балкон — это менее практичная кладовка. Весь ненужный хлам выставляется напоказ соседям, а в экстремальных случаях вешается и прибивается снаружи балкона, рискуя упасть на голову прохожему. В Европе от такого отношения к жилищу уже отказались — на балконах разбивают сады, а в северных городах прибегают к оригинальным дизайнерским решениям. «Лента.ру» побывала на Неделе дизайна в Милане , где европейцы по приглашению компании Gardena рассказали, как важен балкон для внешнего облика города и для душевного спокойствия обитателей квартиры и что с ним нужно делать.

В 2017-м Италия , как и в предыдущие годы, оказалась в лидерах рейтинга европейских стран с самым грязным воздухом, а среди городов одним из первых стал Милан. Для того чтобы исправить ситуацию, муниципальные власти поощряют создание «зеленых крыш» — владельцам домов, которые разбивают на крышах сады, делают налоговые послабления. Такое озеленение положительно повлияло на внешний вид города — сегодня в нем насчитывается более 470 тысяч садов на крышах и балконах.

Поскольку «зеленые» балконы требуют еще и постоянного ухода за растениями, садоводство превращается в весьма популярное хобби миланцев и вообще граждан Европейского союза . Эту тенденцию определил производитель садовых инструментов Gardena. По данным опроса компании, интересоваться садоводством стали именно молодые люди, живущие в городах. У них нет собственных дач, но есть квартиры с балконами: не нужно уезжать в сельскую местность для того, чтобы ухаживать за растениями. Также популярность набирают общественные сады, где любой желающий может выращивать свои цветы, овощи и фрукты.

Самым ярким символом борьбы с загрязнением воздуха в Милане стал «Вертикальный лес». Этот жилой комплекс из двух зданий высотой 111 и 76 метров построен в 2014 году. На балконах домов рассажены около 800 деревьев, 4,5 тысячи кустов и 15 тысяч растений. По словам автора проекта архитектора Стефано Боэри, такой лес, если его разместить на земле, занял бы два гектара. Архитектор отмечает, что муниципальные власти не принимали участие в этом проекте — все было организовано частными компаниями. Услуги садовников-скалолазов, ухаживающих за лесом, оплачивает владелец здания. Воду растения получают из специальной оросительной системы, проведенной в небоскребах.

Боэри уверяет, что «Вертикальный лес» фильтрует городской воздух, а поглощение растениями углекислого газа и выработка кислорода позитивно влияют на окружающие районы. И выглядят небоскребы эффектно, особенно когда выглядываешь из окна 20-го этажа, а перед тобой — мини-сад с настоящим деревом. Но если «Вертикальный лес» специально проектировался с «зелеными» балконами, то остальным миланцам приходится облагораживать свои жилища самостоятельно. Впрочем, для тех европейцев, у которых мало свободного времени и есть лишние деньги, существуют специальные дизайнерские агентства и коллективы по обустройству балконов.

Представительница немецкой компании Die Balkongestalter («Устроители балконов») дизайнер Кристина Зетцер в рамках миланской Недели дизайна совместно с Gardena провела для журналистов мастер-класс по облагораживанию балконов. По ее словам, самое трудное в ее работе — уговорить клиента, пожелавшего провести редизайн, освободить на балконе место. Другая сложность — многие считают, что на балкон не нужно тратить много денег. Дизайнер, в свою очередь, подчеркивает, что лоджии и террасы так же важны, как и внутренние комнаты. Зетцер отмечает, что многие, кто уделяет внимание дизайну своих квартир, почему-то пропускают облагораживание балкона.

«Жители просто не воспринимают балкон как часть квартиры, хотя это неправильно», — объясняет она.

И если с дизайнерскими предметами на балконе легко переборщить, с растениями такое маловероятно — по ее словам, ими можно обставить хоть весь балкон по периметру, создав таким образом аккуратное укрытие от ветра и посторонних глаз. Немка утверждает, что внешний вид российских балконов сегодня похож на балконы Германии лет 30 назад. «Тогда все начало меняться, и способствовала этому молодежь», — отмечает Зетцер.

Но в Милане озеленению балконов благоприятствует погода. А в северных городах России, где почти всегда холодно, повторить «Вертикальный лес» и «зеленые крыши» попросту невозможно. Тех, кто хочет выращивать растения на балконах, спасает остекление, но здесь появляется иная проблема с внешним видом дома, когда часть балконов стоит застекленная пластиком, другая — деревом, а третья остается голой.

В 2017-м этой проблемой обеспокоился мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман , который к чемпионату мира по футболу захотел заставить жителей более двух тысяч домов согласовать одинаковое остекление или расстекление балконов. Также горожанам придется обратить внимание на размещение кондиционеров и спутниковых телевизионных антенн — все должно выглядеть аккуратно и в одном стиле.

«Пора приучать народ к ответственности за частную собственность и за внешний вид родного города. К сожалению, эта программа коснется не всех домов, а только тех, которые могут увидеть болельщики ЧМ-2018 и чиновники ФИФА, — в основном в центре города и рядом со стадионом. Надеюсь, это только начало!» — написал он в своем блоге.

По мнению Зетцер, ситуация начинает меняться не с подачи государства или муниципальных властей (поощрение за облагораживание балконов или даже штрафы за неухоженный вид, безусловно, работают, но далеко не так эффективно, как может показаться). Жителям необходимо воспринимать балконы как часть квартиры — как место, куда выходят не просто для того, чтобы вытряхнуть грязную тряпку или пепельницу.