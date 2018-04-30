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Уникальная открытка от Джека-потрошителя ушла с молотка
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Уникальная открытка от Джека-потрошителя ушла с молотка 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: GRAND AUCTIONS
Этим посланием Джек-потрошитель намеревался предупредить полицию о следующем покушении — в открытке сообщается, что нож убийцы «все еще в отличном состоянии».
На аукционе в Великобритании ушла с молотка открытка, предположительно отправленная маньяком Джеком-потрошителем в полицейский участок. Об этом сообщает BBC.
Почтовая карточка была продана за 22 тысячи фунтов стерлингов, что чуть меньше двух миллионов рублей. Считается, что этим посланием один из самых известных в мире серийных убийц был намерен предупредить полицию о следующем покушении — в открытке сообщается, что нож Джека-потрошителя «все еще в отличном состоянии».
Открытка датирована 29 октября 1888 года. Через одиннадцать дней после отправки была убита проститутка Мэри Келли, которую считают последней жертвой Потрошителя.
Ранее сообщалось, что британский исследователь Дэвид Буллок отыскал могилу предполагаемого Джека-потрошителя. По мнению исследователя, могила известного маньяка находится в Лондоне на кладбище «Нунхед». Буллок утверждает, что убийцей является Томас Катбуш, который работал в Уайтчепеле в то же самое время, когда и происходили убийства.
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