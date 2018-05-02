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Синоптики прочат Самарской области дожди и грозы
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Синоптики прочат Самарской области дожди и грозы 

63.ru 47 минут назад
Фото: 63.ru
В среду, 2 мая, и четверг, 3 мая, в Самарской области будет по-летнему теплая погода. Днем температура воздуха будет держаться в пределах от 21 до 27 градусов тепла, а ночью — от 8 до 13 градусов. В среду местами по области пройдет небольшой дождь.
— Но уже в пятницу, 4 мая, северные районы региона попадут в зону влияния холодного атмосферного фронта. Пройдут кратковременные дожди. Ветер сменит направление на северо-западное и северное, — рассказала сотрудница Приволжского УГМС Галина Овечкина.
По ее словам, температура воздуха понизится. Днем она составит от 20 до 25 градусов, а на севере области — до 16 градусов.
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