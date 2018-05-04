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На выходных в Воронеже пойдет небольшой дождь
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На выходных в Воронеже пойдет небольшой дождь 

АиФ 16 минут назад
Фото: АиФ
На выходных, 5 и 6 мая, в Воронеже будет стоять жаркая погода, рассказали в местном гидрометцентре.
В субботу днем воздух в городе прогреется до +28°, ночью ожидается +16°. В этот день синоптики обещают переменную облачность, без осадков. В воскресенье может пойти небольшой дождь. Днем синоптики прогнозируют +28°, ночью +14°. В последний день короткой рабочей недели, 4 мая, будет солнечно и жарко — днем температура составит +28°, ночью +15°.
Температура пойдет на спад, начиная со следующей рабочей недели. 9 мая днем в городе ожидается +22°, ночью +10° и без осадков.
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