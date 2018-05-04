На выходных в Воронеже пойдет небольшой дождь

На выходных, 5 и 6 мая, в Воронеже будет стоять жаркая погода, рассказали в местном гидрометцентре.

В субботу днем воздух в городе прогреется до +28°, ночью ожидается +16°. В этот день синоптики обещают переменную облачность, без осадков. В воскресенье может пойти небольшой дождь. Днем синоптики прогнозируют +28°, ночью +14°. В последний день короткой рабочей недели, 4 мая, будет солнечно и жарко — днем температура составит +28°, ночью +15°.

Температура пойдет на спад, начиная со следующей рабочей недели. 9 мая днем в городе ожидается +22°, ночью +10° и без осадков.