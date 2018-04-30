На Галактионовской — Высоцкого снесли торговые павильоны

Самаре демонтируют незаконные торговые точки, которые расположены на гостевом маршруте чемпионата мира по футболу. В понедельник, 30 мая, на остановке трамвая на пересечении Галактионовской и переулка Высоцкого снесли торговые павильоны. Об этом 63.ru сообщил очевидец.

— Порядок наводят в центре, — прокомментировал ситуацию житель Самары.

На пересечении улиц Клинической и Мичурина также ликвидировали три павильона. Там торговали готовыми обедами, фастфудом, изготавливали ключи и ремонтировали обувь. С Комсомольской площади убрали киоск «Вокзальчик». На Молодогвардейской, 135 ликвидировали «Избушку-кормушку».