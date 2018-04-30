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Музей Победы запустил тематические поезда в Подмосковье в преддверии 9 мая
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Музей Победы запустил тематические поезда в Подмосковье в преддверии 9 мая 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Музей Победы в преддверии 9 мая запустил тематические электрички в Подмосковье, рассказывающие о городах-героях, сообщила пресс-служба музея.
"К празднику 9 мая Музей Победы и ОАО «Центральная ППК» запустили тематические электропоезда. В вагонах поездов пяти направлений будут размещены плакаты, подготовленные сотрудниками Музея Победы и посвященные военной истории городов-героев и городов воинской славы. Это рассказы о жителях, удостоенных звания Героя Советского Союза, военной технике, сыгравшей важную роль в боях, и важных событиях в жизни города в период с 1941-1945 годов", — говорится в сообщении.
Как отмечается, накануне Дня Победы на Курском направлении будут курсировать поезда, посвященные городу-герою Туле, на Рижском — городу воинской славы Волоколамску, Киевском — городу воинской славы Наро-Фоминску, Казанском — городу воинской славы Рязани, Горьковском — городу воинской славы Владимиру. В каждом поезде будут вагоны, в которых размещены плакаты об истории Москвы в годы Великой Отечественной войны.
"Главная цель проекта — сохранить память о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны", — добавили в пресс-службе.
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