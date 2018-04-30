1 мая во Владимире откроют парковый сезон 

В Центральном городском парке культуры и отдыха пройдет культурно-развлекательная программа. Жителей города ждет интерактивная игра с ростовыми куклами, запуск воздушных шаров и конкурс рисунков на асфальте. Вечером для гостей приготовили световое и фаер-шоу и дискотеку. Также целый день в парке будут работать аттракционы, среди которых есть совершенно новый. Посетители смогут проверить свою выносливаость на космическом аттракционе, который, по словам организатора зоны Ярослава Золотова, является точной копией тренировочного комплекса для космонавтов, созданного в эпоху СССР. Также 1 мая во Владимире праздничные мероприятия пройдут в Загородном и Добросельском парках, а также в парке «Дружба».