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На митинг в защиту Telegram пришли 10 тысяч человек
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На митинг в защиту Telegram пришли 10 тысяч человек 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: twitter.com/RuBlackListNET
На московский митинг в защиту свободы интернета и мессенджера Telegram пришли 10,6 тысячи человек, таковы данные Белого счетчика к 15:00 мск.
Акция на проспекте Сахарова была согласована столичными властями. Поводом для митинга стало решение Таганского суда Москвы заблокировать в России Telegram. С таким требованием в суд обратился Роскомнадзор после того, как мессенджер отказался передавать ФСБ ключи шифрования для чтения переписки пользователей.
Из-за попыток заблокировать Telegram, которые начались 16 апреля, страдают многие сторонние ресурсы: Роскомнадзор требует заблокировать подсети зарубежных хостинг-провайдеров, через которые мессенджер остается доступен для российских пользователей.
Участники митинга запускали бумажные самолетики — логотип Telegram.
Основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram поблагодарил пришедших на проспект Сахарова. Ранее бизнесмен поддержал идею провести митинг, назвав его «историческим шанс для москвичей выразить общую позицию».
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