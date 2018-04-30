На митинг в защиту Telegram пришли 10 тысяч человек 

К 15:00 на территорию митинга за #Telegram на Ак. Сахарова в Москве прошли 10,6 тыс. участников.
Досмотр стал формальным, кроме рамок "организаторов". К 15:05 поток через основные рамки резко упал (очереди за этими рамками уже нет). pic.twitter.com/66CmRGC04A— #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 30 апреля 2018 г.
Интересно, а когда будут с коптера фотки митинга на Сахарова? #Telegram pic.twitter.com/lYkYB1gIMt— Константин Рыков (@rykov) 30 апреля 2018 г.
Приехал на Сахарова и хохочу pic.twitter.com/Pe0CGDe2pL— УЛЬТРА НАШЕЙ РОДИНЫ (@ultra_v1olence) 30 апреля 2018 г.
Москва, #Telegram, проспект Сахарова уже сейчас. pic.twitter.com/jScy1AB6Ng— Константин (@KESH0705) 30 апреля 2018 г.
на проспекте #Сахарова pic.twitter.com/BFwAP6ADe8— Оксана Артемова (@oxanaartimova) 30 апреля 2018 г.
В два часа в Москве начался митинг против блокировки Telegram
Кстати, на проспекте Академика Сахарова уже находятся около 9 тысяч человек. pic.twitter.com/XIrZyd7jzE— Дикая Россия (@WildWildrussia) 30 апреля 2018 г.