На митинг в защиту Telegram пришли 10 тысяч человек 

К 15:00 на территорию митинга за #Telegram на Ак. Сахарова в Москве прошли 10,6 тыс. участников.

Досмотр стал формальным, кроме рамок "организаторов". К 15:05 поток через основные рамки резко упал (очереди за этими рамками уже нет). pic.twitter.com/66CmRGC04A— #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 30 апреля 2018 г.