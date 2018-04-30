В США ветеран «случайно» закончил университет в 96 лет

В американском городе Толедо 96-летний ветеран получил диплом университета, который бросил 68 лет назад, сообщает газета Stars and Stripes.

Боб Баргер начал обучение, вернувшись с фронта сразу после окончания Второй мировой войны. Вскоре он перестал посещать занятия из-за работы и семьи.

Однако спустя почти 70 лет он обнаружил, что прошел достаточно курсов, чтобы получить диплом. Выяснилось, что Баргер отучился на 20 академических часов больше, чем необходимо для окончания университета.

"Я даже мечтать об этом не мог", — поделился впечатлениями выпускник. Он планирует отметить достижение как настоящий студент и уже закупил для этого крепкий алкоголь.

Баргер шутит, что после окончания высшего учебного заведения намерен устроиться на работу в "теплое местечко", где сможет играть в гольф.