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Глава МЧС назвал небезопасными половину ТЦ в России
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Глава МЧС назвал небезопасными половину ТЦ в России 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что в результате совместной с сотрудниками прокуратуры проверки почти всех торгово-развлекательных центров в России серьезные нарушения требований противопожарной безопасности были выявлены в каждом втором, передает РИА "Новости".
"МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьезные нарушения, которые устраняются", — заявил Пучков.
По его словам, многие из зданий, о которых идет речь, были построены уже с явными нарушениями и предупредил о том, что с 1 мая в торговых центрах начнутся учения, в рамках которых планируется отработать действия персонала и администрации объектов в случае возникновения пожаров.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области не нашли нарушений только в четырех ТЦ из 161.
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