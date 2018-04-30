Глава МЧС назвал небезопасными половину ТЦ в России

"МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьезные нарушения, которые устраняются", — заявил Пучков.

По его словам, многие из зданий, о которых идет речь, были построены уже с явными нарушениями и предупредил о том, что с 1 мая в торговых центрах начнутся учения, в рамках которых планируется отработать действия персонала и администрации объектов в случае возникновения пожаров.