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Синоптики объявили жёлтый уровень опасности в Воронежской области
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Синоптики объявили жёлтый уровень опасности в Воронежской области 

Вести Воронеж 58 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Осторожнее следует быть 30 апреля. Гидрометцентр России вновь объявил в Воронежской области жёлтый уровень опасности в понедельник, 30 апреля. Синоптики предупредили о грозе и порывистом ветре. В понедельник, 30 апреля в районах Воронежской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, возможно усиление. Температура ночью 8-13 градусов, в низинах — до +5, днём от 22 до 27 градусов тепла. В Воронеже тоже переменная облачность, ветер юго-западный 4-9 м/с. Днём небольшой дождь, до +25, ветер 7-12 м/с, также возможны порывы.
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