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Россияне рассказали об отношении к Первомаю
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Россияне рассказали об отношении к празднику Первомая 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян считают праздник 1 мая особым и значимым днем, в то же время 41% опрошенных не планируют принимать участие в первомайских массовых мероприятиях, в свои планы их включили чуть более четверти опрошенных, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение", имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Для большей части наших соотечественников (57%) праздник 1 мая является важным днем. Так они ответили на вопрос социологов о том, "какая позиция для вас ближе" — является или нет Первомай "особым, важным, значимым днем". Противоположного мнения придерживается 41% респондентов, еще 2% затруднились ответить.
Также исследователи просили участников опроса рассказать, будут или нет по месту их жительства проходить какие-либо массовые мероприятия (гуляния, шествия, демонстрации, митинги), и планируют ли они сами в них участвовать. В том, что такие мероприятия проводиться не будут, уверены только 14% опрошенных. Из тех, кто считает иначе, не собираются участвовать в первомайских мероприятиях 41% респондентов, а 28%, наоборот, включили их в свои планы. Еще 16% затруднились ответить.
В целом, отвечая на уточняющие вопросы, чуть более трети опрошенных отмечали, что там, где они живут, обычно проходят праздничные мероприятия и таковых много. О малом количестве мероприятий сообщили 22% опрошенных, еще 23% сказали, что массовые мероприятия обычно не проходят. Затруднились с ответом 19% россиян.
Опрос "ФОМнибус" проводился 21–22 апреля в 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов.
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