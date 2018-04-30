Пируэт и вальс ледоколов: в Петербурге открылся уникальный фестиваль

Санкт-Петербурге открылся единственный в мире фестиваль ледоколов. Попасть на действующие суда-гиганты, пришвартованные на берегах Невы, может любой желающий, главное — отстоять очередь, передает корреспондент «МИР 24» Нахид Бабаев.

11-летний Никита Стовпяк обожает ледоколы. Он знает о них, кажется, все: названия, мощность и ледопроходимость. Есть и свой любимчик.

«Мне понравился больше всего ледокол «Новороссийск». Мне понравилось, что он новый, современный, там вертолетная площадка есть», — отметил мальчик.

Дизель-электрический ледокол «Новороссийск» служит на севере в Белом море. Его длина больше 120 метров, водоизмещение почти 15 тысяч тонн. Он может освободить ото льда коридор шириной больше 27 метров.

Кроме «Новороссийска» на берегах Невы пришвартованы еще пять кораблей. У горожан была редкая возможность попасть на борт любого судна. Правда, чтобы попасть на корабль, нужно отстоять немаленькую очередь. Она растянулась вдоль набережных на несколько сот метров.

«Я сюда из Калуги ехала, чтобы попасть на ледокол», — сказала гость фестиваля.

«Рассчитываем попасть сегодня, а стоим час где-то», — отметил участник праздника.

И оно того стоило. Не каждый день увидишь фигуры высшего пилотажа на воде — «Вальс буксиров» в исполнении «Павловска», «Сестрорецка», «Вихревого» и «Мощного». Экипажи кораблей несколько дней репетировали движения. Капитаны музыку не слышат, поэтому «танцуют» на память. При этом никто ни разу не сфальшивил.

«Есть рации, есть определенные волны, на определенном канале они работают, чтобы никому не мешать, и чтобы их никто не отвлекал. Потому что на время «танца» все мобильные телефоны, все выключено, они только между собой», — пояснил начальник агентского отдела Росморпорта Андрей Ковалев.

Идеальным получился и сложнейший элемент — четверной пируэт.

Программа фестиваля насыщенная: уличные экспозиции, кинопоказы, мастер-классы, интерактивные зоны. Праздник будет длиться два дня. Во время фестиваля желающие могут подниматься на все ледоколы бесплатно.