Рейс Краснодар-Стамбул вылетел с задержкой на 16 часов

Задержанный в воскресенье авиарейс Краснодар-Стамбул авиакомпании Pegasus Airlines вылетел с задержкой на 16 часов, сообщили ТАСС в кубанском аэропорту.

"Вылетел в 19:50", — сказала представитель аэропорта.

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс Краснодар-Стамбул должен был вылететь в 3:45 в воскресенье (время совпадает с московским), но вылет перенесли на вечер. Сообщалось, что на рейсе более 150 пассажиров. Причиной задержки изначально была невозможность заправить воздушное судно, а когда проблему удалось решить, закончилось рабочее время экипажа, и вылетать было нельзя по требованиям безопасности.