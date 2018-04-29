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Рейс Краснодар-Стамбул вылетел с задержкой на 16 часов
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Рейс Краснодар-Стамбул вылетел с задержкой на 16 часов 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Задержанный в воскресенье авиарейс Краснодар-Стамбул авиакомпании Pegasus Airlines вылетел с задержкой на 16 часов, сообщили ТАСС в кубанском аэропорту.
"Вылетел в 19:50", — сказала представитель аэропорта.
По данным онлайн-табло аэропорта, рейс Краснодар-Стамбул должен был вылететь в 3:45 в воскресенье (время совпадает с московским), но вылет перенесли на вечер. Сообщалось, что на рейсе более 150 пассажиров. Причиной задержки изначально была невозможность заправить воздушное судно, а когда проблему удалось решить, закончилось рабочее время экипажа, и вылетать было нельзя по требованиям безопасности.
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