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В селах появился институт старост
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В сёлах появился институт старост 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: ПГ / ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ
В законе об организации местного самоуправления в России появилась статья об институте сельских старост. Соответствующий закон вступил в силу 29 апреля.
Согласно документу, староста назначается для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей села при решении вопросов местного значения в сельском населённом пункте, расположенном в поселении, городском округе или на межселенной территории. Староста будет назначаться по представлению схода граждан представительным органом муниципального образования, в состав которого входит данное село.
Также закон разрешил не отправлять на публичные слушания проекты муниципальных правовых актов, принимаемых сходом граждан, осуществляющим полномочия представительного органа муниципального образования. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органам местного самоуправления разрешено использовать сетевое издание.
Кроме того, сход граждан сможет выдвигать свою кандидатуру на должность руководителя территориального органа местной администрации.
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