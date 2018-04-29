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В РФ можно зарегистрировать юрлицо через интернет
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В России появилась возможность зарегистрировать юрлицо через интернет 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
Документы, связанные с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, теперь можно направить в регистрирующий орган в электронной форме. Соответствующие поправки вступили в силу 29 апреля.
Норма о подаче документов для регистрации юрлица в электронной форме — одно из положений закона о взаимодействии регистрирующего органа с многофункциональными центрами госуслуг. Документ в целом вступил в силу осенью прошлого года.
Изменения были внесены в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
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