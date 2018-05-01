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В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
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В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы 

News.ru 53 минуты назад
Уральский исследователь Валентин Дегтерев заявил, что за группой студентов под руководством Игоря Дятлова велась слежка со стороны служителей культа. К такому выводу он пришёл, когда на одном из фотоснимков обнаружил некую фигуру за спиной молодых людей.
Фотография была сделана сразу после того, как ребята установили палатки. Об этом сообщает URA.ru.
URA.ru
Эксперт подчеркнул, что за группой, по его мнению, следили шаманы, которым могло не понравиться присутствие студентов на их территории.
«У них за спинами стоял человек. В капюшоне куртки или парки, круглолицый», — рассказал Дегтерев.
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Комментарии13  Ещё 3 источника 
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