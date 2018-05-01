В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы

Уральский исследователь Валентин Дегтерев заявил, что за группой студентов под руководством Игоря Дятлова велась слежка со стороны служителей культа. К такому выводу он пришёл, когда на одном из фотоснимков обнаружил некую фигуру за спиной молодых людей.

Фотография была сделана сразу после того, как ребята установили палатки. Об этом сообщает URA.ru.

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Эксперт подчеркнул, что за группой, по его мнению, следили шаманы, которым могло не понравиться присутствие студентов на их территории.