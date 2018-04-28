В «Артеке» построят новый лагерь

«Выделить Минобрнауки России из резервного фонда правительства Российской Федерации… до 3 300 000 тыс. рублей… в целях финансового обеспечения мероприятий по противооползневой и инженерной защите территории спальных корпусов и центра инновационных образовательных технологий детского лагеря «Солнечный» федерального бюджетного образовательного учреждения «Международный детский центр „Артек“, — сказано в распоряжении правительства.

Условием получения этих средств является утверждение до 1 июня этого года проектной документации на осуществление указанных мероприятий.

Как сообщалось, строительство нового лагеря началось в прошлом году. Он сможет принять 2 тысячи детей, для этого создадут 12 жилых корпусов. Также в лагере появится приемный корпус с медицинским центром и дворец спорта с бассейном, скалодромом, залами для занятий настольным теннисом и единоборствами, открытыми спортивными площадками на кровле здания и универсальным залом на 500 мест. Центральная часть образовательного центра предстанет в виде атриума высотой 20 метров и амфитеатром. Вокруг разместятся учебные классы, медиатека, лаборатории и столовая на 1,2 тысячи мест.