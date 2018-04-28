«День доброты» прошел для воспитанников реабилитационно-образовательного центра

В субботу, 28 апреля, в «Комплексном реабилитационно-образовательном центре» в Новопеределкино прошел «День доброты». Мероприятие состоялось уже в третий раз, его посетили несколько сотен человек.

Кроме учащихся центра, в большой развлекательной и образовательной программе приняли участие и местные жители. Все вместе ребята участвовали в мастер-классах, спортивных играх, отвечали на вопросы викторин. Ну а самый большой ажиотаж вызвало появление мотоциклистов — членов клуба «Ночные волки» . Они на протяжении нескольких часов катали ребят на своих «железных конях».

— Мы постоянно участвуем в подобных мероприятиях, для нас это очень важно, — сказал член клуба «Ночные волки» Тимофей Панферов. — Вот недавно мы катали мальчика, страдающего аутизмом. Он все время говорил тихо-тихо. А после того, как покатался, испытал настоящие эмоции, слез и на весь двор закричал: «Спасибо».

Среди тех, кто в этот день осмелился прокатиться на мотоцикле, воспитанник реабилитационно-образовательного центра Александр. Он учится в 9 классе и сейчас готовится к экзаменам. Еще при рождении мальчику поставили неутешительный диагноз — детский церебральный паралич (ДЦП). Но, несмотря на это, как и все мальчики, к мотоциклам он неравнодушен.

— Я давно хотел покататься, все очень понравилось, — признался «ВМ» Саша.

Организаторы «Дня доброты» уверены, что подобная акция не только поддержит детей-инвалидов, поможет их социализации, но сформирует у подрастающего поколения толерантное отношение к людям.

— В нашем центре проходят реабилитацию и обучение дети от 3 лет с тяжелыми комплексными нарушениями в развитии, в основном — с нарушениями опорно-двигательного аппарата, — рассказала «ВМ» директор учреждения Виктория Николаенко. — Наша задача — подготовить воспитанников к жизни. И чтобы каждый прожитый день в школе приносил им счастье. Учащиеся центра и дети из соседних школ очень быстро находят общий язык на «Дне доброты». То, что они вместе играют, общаются — это очень важно. Я уверена, что эта акция станет традиционной.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Дудкин, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

— Это очень нужное и важное мероприятия. Оно полезно не только для этих ребят, но и для общества в целом. Такого рода мероприятия способствуют интеграции и социализации ребят в обществе. В последние годы в столице уделяется большое внимание людям с ограниченными возможностями. И подходы Москвы в этом вопросе приносят результат: люди становятся более толерантными, открытыми.