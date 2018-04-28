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Грымов: Только человек с чувством юмора признается в его отсутствии
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Грымов: Только человек с чувством юмора признается в его отсутствии 

Национальная Служба Новостей 58 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Топ-1: Лидеры КНДР и Южной Кореи провели переговоры впервые за 11 лет Юрий Грымов: Лидеры КНДР и Южной Кореи провели переговоры впервые за 11 лет и подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Я считаю, что это — главная новость. Очень важно, что они начали общаться и теперь друзья навек. Это большой и серьезный знак. Теперь если еще и Китай хотя бы сделает вид, что дружит с нами, встанет вопрос: а что Америка? Она вообще станет ненужной! Все это очень серьезно. И я рад, что Корея снова может воссоединиться.
Топ-2: В США журнал GQ включил Библию в список «ненужных книг» Юрий Грымов: В США журнал GQ включил Библию в список «ненужных книг». Помимо Священного Писания, журналисты поместили в этот рейтинг такие произведения, как «Властелин колец» Джона Толкина, «Старик и море» и «Прощай, оружие!» Эрнеста Хемингуэя, «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера.
То есть GQ, журнал для метросексуалов, ребят, которые выбривают у себя каждый волосок, провел исследование, и сказал, что эти книги не нужны. Ура, Микки-Маус, даешь жвачку и GQ. Утром, днем, вечером и ночью GQ. Вот я смеюсь, хотя, на самом деле это — клиника, какая-то клиника.
Топ-3: 80% россиян удовлетворены своей работой Юрий Грымов: Результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения показали, что в России 80% трудящихся удовлетворены своей работой.
Если эта статистика верна — это прекрасно. Я, например, удовлетворен своей работой, мне нравится то, чем я занимаюсь. Кстати, приглашаю всех вас в театр «Модерн». Мы на днях открываем продажу билетов на мой новый спектакль по Максиму Горькому «На дне». Поверьте, это будет серьезно.
Топ-4: 97% россиян уверены, что у них есть чувство юмора Юрий Грымов: По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 97% российских жителей уверены, что у них есть чувство юмора. Лишь 2% граждан полагают, что не умеют шутить и воспринимать юмор.
Мне кажется, на самом деле, все с точностью до наоборот: у 2% россиян есть чувство юмора. Ведь только человек с чувством юмора может сказать «знаете, ребят, я не понимаю, что такое шутки, и так далее».
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.
Национальная Служба Новостей: последние новости
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