Минтранс пояснил, когда можно лежать в аэропортах Москвы

Минтранс Московской области разъяснил новые правила поведения в подмосковных аэропортах, в частности, запрет лежать на сидениях и на полу, вызвавший широкий общественный резонанс.

Оказалось, что запрет находиться в лежачем положении на креслах, лавках, сиденьях, напольном покрытии, ступенях и лестничных площадках аэропорта не распространяется на пассажиров с авиабилетами, передает ТАСС.

Новые правила поведения в аэропортах были приняты в четверг, 26 апреля, Московской областной думой. Они будут действовать в Домодедово, Шереметьево и Жуковском.

Правила, в частности, запрещают лежать на полу и креслах, слушать музыку без наушников, передвигаться по аэропорту на сигвее, навязывать услуги такси и др.