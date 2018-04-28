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Минтранс пояснил, когда можно лежать в аэропортах Москвы
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Минтранс пояснил, когда можно лежать в аэропортах Москвы 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Минтранс Московской области разъяснил новые правила поведения в подмосковных аэропортах, в частности, запрет лежать на сидениях и на полу, вызвавший широкий общественный резонанс.
Оказалось, что запрет находиться в лежачем положении на креслах, лавках, сиденьях, напольном покрытии, ступенях и лестничных площадках аэропорта не распространяется на пассажиров с авиабилетами, передает ТАСС.
Новые правила поведения в аэропортах были приняты в четверг, 26 апреля, Московской областной думой. Они будут действовать в Домодедово, Шереметьево и Жуковском.
>> Подмосковный омбудсмен раскритиковал новые правила поведения в аэропортах
Правила, в частности, запрещают лежать на полу и креслах, слушать музыку без наушников, передвигаться по аэропорту на сигвее, навязывать услуги такси и др.
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