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Прилепин предрек Порошенко «последний котел»
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Прилепин предрек Порошенко «последний котел» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Известный писатель Захар Прилепин ответил на вопрос о полномасштабном наступлении ВСУ на республики Донбасса, которое может начаться в ближайшее время.
«Мы, конечно же, готовы морально. Технически — у них обеспечение повыше. Но все наши бойцы так заждались наступления, что… слов нет. Но, знаете, я не верю, что Порошенко всерьез на это пойдет. Еще один котел — и он более не президент», — цитирует ФАН Прилепина.
По мнению писателя, украинскому президенту «выгоднее тянуть ситуацию до своих выборов». Прилепин отметил, что силы ДНР и ЛНР ждали наступления весь 2017 год.
«Пока вот стоим друг напротив друга и стараемся каждый день который уже месяц сделать противнику что-то дурное. Это тоже работа, но она стала какой-то уже почти рутинной. Они обстреляли — мы ответили. Они обстреляли — мы ответили. Мы ответили — они обстреляли. И продолжаем дальше стоять на том же месте», — добавил он.
Отметим, в пятницу главный приз 17-го фестиваля Tribeca Film Festival в Нью Йорке получил короткометражный фильм «Дежурство», где писатель Захар Прилепин сыграл ополченца ДНР.
С 2014 года Прилепин лично принимает участие в конфликте на территории Донбасса. В феврале 2017 года он стал в Донбассе заместителем командира батальона и взял в руки оружие. «За проявленное мужество» писатель награжден Крестом Добровольцев Донбасса.
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