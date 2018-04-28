МЧС удалило письмо пожарного из ТЦ в Кемерово

МЧС удалило письмо из СИЗО пожарного из ТЦ в Кемерово

Сибирский региональный центр МЧС удалил со своего сайта опубликованное ранее письмо начальника пожарного звена Сергея Генина , которого обвиняют в халатности при тушении пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", передает РЕН ТВ Отмечается, что материал сохранился в кэше Google Ранее сообщалось, что руководитель пожарного звена Сергей Генин написал в СИЗО письмо с благодарностью за поддержку. В тексте самого письма Генин пишет о том, что в СИЗО к нему хорошо отнеслись соседи и руководство учреждения. В свое обращении Генин также отметил, что не ожидал, что окажется в таком положении, и выразил уверенность в том, что "если Бог не дал там умереть мне и никому из нас, значит, ему так надо".